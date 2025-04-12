الجيش اللبناني يسيطر على مواقع عسكرية جنوب الليطاني

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

أفاد مصدر مقرّب من حزب الله، أمس، بأن معظم المواقع العسكرية التابعة للحزب جنوب الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش اللبناني.

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن هناك «265 نقطة عسكرية تابعة لحزب الله، محددة في جنوب الليطاني، سلم الحزب منها قرابة 190 نقطة».

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر نص على نشر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني فقط في جنوب لبنان وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على بعد 30 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية وتفكيك ما تبقى من بنيته التحتية في الجنوب. وأكد مصدر أمني أن الجيش فكك معظم المواقع العسكرية التابعة للحزب في منطقة جنوب الليطاني بالتعاون مع قوة اليونيفيل في الجنوب.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الجيش بات في الخطوات الأخيرة لإنهاء الوجود الأمني أو السيطرة الأمنية على كل المواقع الحزبية الموجودة في جنوب الليطاني.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، على التزامه حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية اللجوء إلى الحوار لتحقيق ذلك، مضيفاً «سنبدأ قريباً في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني».