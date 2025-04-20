إجراءات أمن مشددة في دلهي قبل وصول نائب الرئيس الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - عززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء العاصمة نيودلهي قبيل وصول جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي والسيدة الثانية أوشا صباح غد الاثنين، حسبما قال مسؤول اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تهبط طائرة نائب الرئيس الأميركي وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قاعدة "بالام" الجوية الساعة 10 صباحا غدا الاثنين في زيارة للهند تستمر أربعة أيام.

وقال أحد كبار مسؤولي الشرطة "قمنا بالفعل بتدريبات صورية رفيعة المستوى وفقا للبروتوكول الأمني لزيارة نائب الرئيس الأميركي. وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في مناطق مختلفة من دلهي لضمان أن كل شيء يسير بسلاسة وعدم وقوع أي حادث غير مرغوب فيه خلال الزيارة".

يضم برنامج الزيارة لقاء بين فانس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي كان قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في فبراير الماضي.

ووصف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك آنذاك، مودي بأنه "صديق عظيم لي"، لكنه حذر من أن الهند لن تكون محصنة من زيادة الرسوم الجمركية التي بدأ فرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أنحاء العالم.

وأوضح ترامب أن بلاده ستفرض رسوما جمركية مماثلة لما تفرضه الهند على البضائع الأميركية.