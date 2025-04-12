ميرتس يحذر من أن رسوم ترامب الجمركية تزيد مخاطر وقوع أزمة مالية

حذّر المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس من تزايد مخاطر وقوع أزمة مالية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، داعيا إلى النظر في اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة.

واوضح في مقابلة مطولة مع صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية، إن "سياسات الرئيس ترامب تزيد من خطر وقوع الأزمة المالية القادمة قبل المتوقع"، مشدّدا على وجوب أن يكون رد الأوروبيين "مقنعا". وأضاف أن الرسالة الأخرى ستكون "نريد علاقات جيدة وقوية عبر الأطلسي".

واوضح ميرتس "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد للتجارة الحرة عبر الأطلسي، حتى تكون الرسوم الجمركية صفرية على كل شيء"، معربا عن أسفه لفشل أوروبا في السابق في التوصل إلى اتفاق شراكة تجارية عبر الأطلسي.

وأعرب عن انفتاحه على فكرة استيراد المزيد من المواد الخام من الولايات المتحدة، وهو ما يطالب به ترامب. وأضاف "نحن بحاجة إلى الغاز، والغاز الأميركي أيضا، ولكن يتعين دائما أن يكون لدينا عدة موردين وليس الاعتماد على واحد فقط".