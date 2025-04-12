رجل يطعن آخر حتى الموت في محطة مترو ببرلين والشرطة تطلق النار عليه

أطلقت الشرطة النار على رجل في محطة قطار أنفاق في برلين بعد أن قتل طعنا رجلا آخر خلال شجار، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

ووقع الشجار بين الرجلين بعد ظهر اليوم في محطة مترو “صوفي شارلوت بلاتس” الواقعة في الجزء الغربي من العاصمة الألمانية.

وقام أحد الرجلين بمهاجمة الآخر بسكين وأصابه بجروح خطيرة. وتمكنت فرق الإطفاء من الفصل بين الاثنين، إلا أن الرجل الذي تعرض للطعن توفي لاحقا.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن الجاني فر إلى شارع رئيسي قريب، وهناك هدد عناصر الشرطة وهو يرفع سكينا. فقامت الشرطة بإطلاق عدة طلقات عليه، وتم نقله إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية طارئة لاحقا.

ولا تزال أسباب الشجار غير معروفة حتى الآن.

وتولت وحدة جرائم القتل التحقيق في الحادث.