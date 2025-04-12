قوى الامن: توقيف سارق قطع سيارات حديثة في منطقة عوكر

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السرقة على اختلافها وتوقيف مرتكبيها على كافّة الأراضي اللبنانية، وبعد أن كثُرت عمليات السرقة التي تستهدف قطعًا من السيّارات الحديثة، بخاصّة في منطقة جبل لبنان، تمكّنت شعبة المعلومات، من خلال الاستقصاءات الفنّية، والتحرّيات الدقيقة، من تحديد هويّة الفاعل، ويدعى ر. ك. (مواليد العام 1976، لبناني) بحيث تبيّن أنّه من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة وتعاطي مخدّرات وإطلاق نار. وبتاريخ 11-4-2025، نفّذت دورية من الشعبة المذكورة كمينًا محكمًا، نتج منه توقيفه في محلّة عوكر، بالتنسيق مع القضاء المختصّ، وقد ضبط بحوزته مصباح سيّارة بورش كان قد سرقَهُ بتاريخ توقيفه في محلّة الفنار.

ولفت البيان الى انه بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عدة عمليات سرقة قطع سيّارات حديثة في منطقة المتن. وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء