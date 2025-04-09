شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من خطر الذخائر غير المنفجرة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

تطهير غزة

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الألغام لوك إيرفينج أن الأسلحة غير المتفجرة تشكل تهديدًا كبيرًا في جميع أنحاء غزة، إذ تنتشر مخلفات الصواريخ والقنابل غير المتفجرة.وشدد على أنه من المهم جدًا تحديد مواقع هذه المواد، وتحذير الناس من خطرها، وهو ما لا يمكن القيام به حتى الآن؛ بسبب استمرار الأعمال العدائية، مؤكدًا أهمية تدمير هذه الذخائر والتخلص من خطرها.ودعا -في تصريحات لإذاعة الأمم المتحدة - إلى حماية زملائه الذين يعملون على الأرض لمساعدة الآخرين في مناطق النزاع النشطة، مؤكدًا أن جعل غزة آمنة أمر بالغ الأهمّية إذا أراد السكان العودة إلى حقولهم، خاصة أن ما يصل إلى 70% من صادرات غزة قبل النزاع كانت زراعية.وأوضح أن البرنامج يقدم دعمًا متخصصًا للحفاظ على سلامة العاملين في المجال الإنساني، وقد قامت فرقه بمهمة تقييم السلامة بعد قصف مقر للأمم المتحدة في دير البلح وسط غزة الشهر الماضي، وفقد أحد الموظفين حياته، وأصيب آخرون في أثناء القيام بعملهم.