شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء الصين.. ترامب يعلق فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

اتهامات للصين

ارتفاع الأسهم

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا.في الوقت نفسه، أعلن أنه رفع معدلات التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%، في تصعيد للإجراءات الانتقامية المتبادلة بين الجانبين.وقال ترامب إنه أذن بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، وتخفيض كبير في التعريفة المتبادلة خلال هذه الفترة، بنسبة 10%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورًا.ولم يتضح على الفور أي الدول سيجري تطبيق تعليق التعريفات الجمركية عليها.وفي الرسالة نفسها، قال ترامب إنه يرفع التعريفات الأمريكية على الصين بينما يعمل على جلب بكين إلى طاولة المفاوضات.وكتب الرئيس الامريكي في رسالته: "بناءً على عدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بالتالي الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين إلى 125%، بفعالية فورية".وأضاف: "في مرحلة ما، نأمل في المستقبل القريب، أن تدرك الصين أن أيام الاحتيال على الولايات المتحدة ودول أخرى لم تعد مستدامة أو مقبولة".وارتفعت الأسهم بشكل كبير تفاعلًا مع هذه الأخبار، إذ صعد مؤشر داو 2200 نقطة أو 5.9%، وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 6.5%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 8%.