شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: زيارة ماكرون تحلحل القضية الفلسطينية وتعكس دور مصر المحورى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون للقاهرة تؤسس لتحرك دبلوماسى أوسع بشأن وقف الحرب على قطاع غزة، وتمثل نقلة نوعية فى مسار التحركات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح الديب، أن زيارة الرئيس الفرنسى وعقد قمة ثلاثية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والعأهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، يؤكد التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث فى الرؤية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت يعزز من إمكانية الدفع نحو مبادرة سياسية جديدة تستند إلى مبدأ حل الدولتين.

وأشار الديب، إلى أن الزيارة خطوة مهمة لحلحلة القضية الفلسطينية، وتُعد ترجمة صريحة للدور المصرى المحورى فى القضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أثبتت مصر على مدار الأشهر الماضية أنها الأكثر عقلانية واتزان فى إدارة ملف غزة، وأنها لم ولن تسمح بتصفية القضية تحت أى مسمى وأنها ترفض التهجير جملة وتفصيلا.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن القمة الثلاثية فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات بشأن الحرب فى قطاع غزة، إضافة للتمهيد لاستئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطينى على حدود يونيو 1967، ويعيد الأمن إلى المنطقة بالكامل.