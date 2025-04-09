وزير المال الكندي: فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على استيراد بعض أنواع السيارات الأميركية

أعلن وزير المال الكندي فرنسوا-فيليب شامبان (François-Philippe Champagne)، أنّ بلاده ستفرض اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، رسومًا جمركيّةً بنسبة 25 في المئة على استيراد بعض أنواع السّيّارات الأميركيّة، وذلك ردًّا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتّحدة.

وأكّد في بيان، أنّ "​كندا​ تواصل الرّدّ بقوّة على كلّ التّعرفات غير المبرّرة وغير المنطقيّة"، مشدّدًا على أنّ "الحكومة ملتزمة بحزم إزالة هذه التّعرفات الأميركيّة في أقرب وقت ممكن، وستحمي عمّال كندا وشركاتها واقتصادها وصناعتها".

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أعلن في الثّالث من نيسان الحالي، أنّه سيتمّ فرض رسوم جمركيّة بنسبة 25 بالمئة على كلّ السّيّارات غير المتوافقة مع اتفاقيّة التّجارة الحرّة لأميركا الشّماليّة المستورَدة من الولايات المتّحدة، من دون أن يحدّد تاريخ تطبيق هذا الإجراء.

وسيشمل القرار السّيّارات والشّاحنات الصّغيرة المصنّع أقل من 75 بالمئة من قطعها في أميركا الشّماليّة، وهو ما يمثّل نحو 10 بالمئة من مجمل السّيّارات المستورَدة إلى كندا من الولايات المتّحدة، والبالغ عددها سنويًّا نحو 67 ألف سيّارة.