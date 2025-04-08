أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن "الرسوم الجمركية الأميركية نموذج للأحادية والتنمر الاقتصادي الحمائي وسنتخذ إجراءات ضرورية"، مشيرة الى أنه "إذا أصرت الولايات المتحدة على شن حرب تجارية ورسوم جمركية فإن الصين ستقاتل حتى النهاية".
واعتبرت أن "إجراءات واشنطن لا تظهر استعدادا لمحادثات جادة وعليها أن تظهر موقفا من المساواة والاحترام".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الصينية: إذا أصرت الولايات المتحدة على شن حرب تجارية ورسوم جمركية فإن الصين ستقاتل حتى النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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