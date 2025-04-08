الخارجية الصينية: إذا أصرت الولايات المتحدة على شن حرب تجارية ورسوم جمركية فإن الصين ستقاتل حتى النهاية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن "الرسوم الجمركية الأميركية نموذج للأحادية والتنمر الاقتصادي الحمائي وسنتخذ إجراءات ضرورية"، مشيرة الى أنه "إذا أصرت الولايات المتحدة على شن حرب تجارية ورسوم جمركية فإن الصين ستقاتل حتى النهاية".

واعتبرت أن "إجراءات واشنطن لا تظهر استعدادا لمحادثات جادة وعليها أن تظهر موقفا من المساواة والاحترام".