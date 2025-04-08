درجات الحرارة تنخفض بشكل تدريجي غدا وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار موحلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الرياح المغبرة الناشطة لتصل سرعتها لحدود 70 كلم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر. تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار وتنخفض بشكل تدريجي وملموس، ترتفع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مساء وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة".

واشارت الى أن "اجواء سديمية مغبرة تسيطر على لبنان، وذلك بسبب تأثير كتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة جنوب البلاد، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تحمل معها الغبار، فيما يبدأ تأثير الكتل الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود اولا على المناطق الشمالية والتي ستسيطر على كل لبنان، بدءا من يوم غد الاربعاء فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار موحلة ابتداء من ليل الأربعاء/الخميس".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان غدا الأربعاء غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الرياح المغبرة الناشطة لتصل سرعتها لحدود 70 كلم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر. تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار وتنخفض بشكل تدريجي وملموس، ترتفع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مساء وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة".

واوضحت أن "طقس الخميس غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س، تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر".

وذكرت ان "طقس الجمعة غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة شمال البلاد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر ليلا".