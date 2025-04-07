بدء جلسة لجنة المال بحضور جابر لبحث واقرار جدول الأعمال

بدأت قبل قليل جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لبحث واقرار جدول الأعمال وأبرز بنوده تتعلّق بصندوق النقد الدولي

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