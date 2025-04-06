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الاتحاد الأوروبي: مستعد لاتخاذ إجراءات ضد الرسوم الجمركية

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الاتحاد الأوروبي: مستعد لاتخاذ إجراءات ضد الرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه باتخاذ إجراءات مضادة بما يتناسب مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت فون دير لاين، عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن التكتل سيعمل مع شركائه لبلوغ هذه الغاية.
وأوضحت أضافت رئيسة الذراع التنفيذية للتكتل الأروبي أن الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، ملتزم بالعمل الوثيق مع بريطانيا في مجالي الأمن والدفاع.
من المقرر أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية، رئيس الحكومة البريطانية في العاصنة لندن يوم 24 أبريل الجاري بمناسبة القمة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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