زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الصرح البطريركي في بكركي، والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في زيارة تعارف. وبحسب بيان صادر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام، تم خلال اللقاء، عرض آخر التطورات الأمنية والمستجدات في لبنان والمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي التقى اللواء شقير وعرضا آخر التطورات الأمنية والمستجدات في لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.