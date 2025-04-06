عشرات القتلى في هجوم على 3 قرى في غرب بوركينا فاسو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي حوالي 200 شخص في بوركينا فاسو مصرعهم، في هجمات نفذها مسلحون على 3 قرى في إقليم سورو غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية بوركينية اليوم، أن الهجمات نفذها مسلحون على سكان الإقليم بعد أيام قليلة من رحيل قوات الجيش النظامي، ومطاردة المجموعات المسلحة ودفعها إلى الحدود مع مالي، مضيفةً أن أغلب القتلى من صفوف الشباب، الذين انضموا مؤخرًا إلى مجموعات الدفاع عن النفس التي تقاتل بجانب القوات الحكومية.

يذكر أن سكان إقليم سورو والجماعات المسلحة، عقدت اتفاقًا ينص على الهدنة وعدم الاعتداء، لكن المسلحين اتهموا القرى بالعمل مع الحكومة ومساندة الجيش.

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