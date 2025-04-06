أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى "تزايد الضربات الجوية الروسية التي تستهدف بلاده في الآونة الأخيرة"، معتبرا ذلك مؤشرا على أن "الضغط على موسكو غير كافٍ".
وأتى موقف زيلينسكي عقب مقتل شخصين على الأقل في ضربات روسية جوية استهدفت مناطق أوكرانية عدة اليوم الأحد، بعد يومين من مقتل 18 شخصا في ضربة مماثلة طالت كريفي ريغ.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: الضربات الأخيرة على أوكرانيا تظهر أن الضغط على روسيا غير كافٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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