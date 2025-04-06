محافظ السويداء زار مشايخ العقل الثلاثة لطائفة الموحدين الدروز في سوريا

زار محافظ السويداء مصطفى البكور، مشايخ العقل الثلاثة لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوع، كل في مكان إقامته مهنئا بمناسبة عيد الفطر، وذلك في تطور لافت على خط العلاقة بين الحكومة السورية ومحافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية- سانا، أشار زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، خلال استقباله محافظ السويداء مصطفى البكور، إلى أنّه "لدينا ثقة بالمحافظ مصطفى البكور وهو صلة الوصل بيننا وبين الحكومة في دمشق".

وقال الهجري وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية: "ما يهمنا اليوم هو تمكين الشباب ومنحهم الفرص المناسبة، وعلينا جميعاً الوقوف إلى جانبهم، وخاصة أصحاب الكفاءات العلمية العالية، فهذه هي النظرة الأجمل لمستقبل الوطن".

وأضاف "نرجو من المسؤولين والمديرين في المؤسسات الحكومية أن يعملوا على تذليل المعوقات ومعالجتها، بما يخدم الصالح العام"، مشيرًا إلى أنّ "هناك أهمية للدور الرقابي الذي يقوم به المجتمع إلى جانب المؤسسات، في سبيل بناء وطن قوي ومتوازن".

والزيارة جاءت بعد تصريحات عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتمحورت الخلافات بالدرجة الأولى بشأن آلية دمج محافظة السويداء في الدولة بشكل يرضي الجانبين.