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أفادت مصادر "النشرة" بأنه لوحظ، في الأيام الماضية، مغادرة نازحين سوريين منطقة الهرمل نحو الداخل اللبناني، عبر سيارات تحمل لوحات تسجيل سورية، مشيرة إلى أن تلك السيارات لا تنقل أفرادا فقط بل أيضاً أدوات منزلية.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الهرمل كانت قد استقبلت في الأشهر الماضية، تحديداً بعد سقوط النظام السوري السابق، أعداد كبيرة من النازحين السوريين.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": نازحون سوريون يغادرون منطقة الهرمل نحو الداخل اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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