عراقجي: يجب أن تتعاون الدول من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أنّه "يجب أن تتعاون الدول من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا"، مشيرًا إلى أنّ "الهجمات الأميركية على اليمن غير قانونية وعلى الدول وضع حد لمعاناة الفلسطينيين"، جرّاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وأوضح عراقجي، في تصريح، أنّ "ردنا على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتطابق مع مضمونها ويحافظ على فرصة استخدام الدبلوماسية"، حيث سبق وأن هدد ترامب بقصف إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها.

وأضاف وزير خارجية إيران "لا معنى للمفاوضات المباشرة مع جانب لدى مسؤوليه مواقف متناقضة ويهدد باستخدام القوة"، وقال: "ملتزمون بالدبلوماسية ومستعدون لاختبار المفاوضات غير المباشرة ونتبع نهجا مسؤولا بشأن التطورات الدولية".

وشدد على أنّ "برنامجنا النووي سلمي وسبق أن اتخذنا خطوات طوعية لبناء الثقة بشأن طبيعته في الاتفاق النووي"، كما أكّد الاستعداد للتفاوض بشأن البرنامج النووي ورفع العقوبات على "أساس منطق بناء الثقة مقابل رفع العقوبات".

وأشار عراقجي إلى أنّه "رغم التزامنا بمسار الدبلوماسية لرفع سوء التفاهم وتسوية الخلافات نبقى مستعدين لجميع الاحتمالات الممكنة"،