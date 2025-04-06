القوات المسلحة البولندية: تفعيل طائراتنا لضمان سلامة المجال الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا

أعلنت القوات المسلحة البولندية، عن "تفعيل طائراتنا وطائرات الحلفاء لضمان سلامة المجال الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا".
في وقت سابق من صباح اليوم، أعلن رئيس بلدية كييف في أوكرانيا فيتالي كليتشكو، عن هجوم صاروخي استهدف المدينة، وقال إن "هناك انفجارات في العاصمة الأوكرانية والدفاع الجوي يعمل".
وأفاد عن "سقوط صواريخ في مواقع غير سكنية في منطقتين مختلفتين والوحدات الطبية ومكافحة الحرائق تعاين الوضع".
ويأتي هذا في وقت تستمرّ الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو، وسط اتهام الجانبين بعضهما البعض بمواصلة استهداف منشآت الطاقة رغم التوصل لاتفاق لوقف هذا النوع من الهجمات.
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