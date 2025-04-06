"وول ستريت جورنال" عن مصادر: لا مفاوضات بشأن تيك توك أو مسائل تجارية جرت بين أميركا والصين

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن عن مصادر مقربة من حكومة الصين، أنّه "لا يوجد مفاوضات بشأن تيك توك أو مسائل تجارية جرت بين أميركا والصين".

وذكرت مصادر للصحيفة أنّ "الصين تتوقع وجود مخرج دبلوماسي في حال وجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه مضطرا للتراجع عن الرسوم الجمركية"، التي أحدثت اضطرابات في السوق وتراجعًا في الأسهم الأميركية.

وكانت قد أعلنت الحكومة الصينية الجمعة، أنّها ستفرض بدءا من 10 نيسان الحالي رسوما جمركية بنسبة 34% على كل الواردات من المنتجات الأميركية، ردا على إجراء مماثل اتخذ ترامب حذر ترامب من اتخاذ إجراءات مضادة لقرار بكين.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي أنّه سيمنح شركة "بايت دانس" 75 يومًا إضافيًا لعمل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة الأميركية، وقال: "إدارتي تعمل بجد من أجل اتفاق للحفاظ على تيك توك، وأحرزنا تقدما هائلا".