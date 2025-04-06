"بيلد": الجيش الألماني سيُجري مناورات في أيلول للتدريب على سيناريو "هجوم روسي"

أفادت صحيفة بيلد الألمانية، بأن الجيش الألماني سيُجري مناورات عسكرية واسعة أيلول المقبل، يشارك فيها جنود من حلف الناتو للتدريب على سيناريو "هجوم روسي محتمل"، بمشاركة ما يصل إلى 800 ألف جندي.

زستُعقد المناورات في هامبورغ لمدة ثلاثة أيام، وستُطلق عليها اسم "العاصفة الحمراء برافو"، وهو سيناريو هجوم روسي على الغرب، وفقًا للصحيفة.

ووفقًا للصحيفة، تهدف المناورات إلى التدريب على النقل العملياتي لقوات الناتو إلى دول البلطيق وبولندا، حيث ستلعب هامبورغ، التي تمتلك "ميناءً استراتيجيًا مهمًا"، دورًا رئيسيًا.

وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر التدرب على تحريك القوات حول المدينة، وتقديم الرعاية الطبية الطارئة، وإجلاء الجرحى، واستخدام المروحيات فوق هامبورغ، وحتى تنظيم عملية مُخطط لها سيتوجب على الجنود الرد عليها.

وسبق أن أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، ولا جدوى من ذلك.

وأشار إلى أن السياسيين الغربيين دأبوا على ترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تمامًا أن هذا مجرد وهم".