ترامب دعا للصمود: الثورة الاقتصادية لن تكون سهلة لكن النتيجة النهائية تاريخية

أكّد الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ "الصين تضرّرت أكثر بكثير من الولايات المتحدة الأميركية"، نتيجة زيادة الرّسوم الجمركيّة، مشيرًا إلى أنّها "عاملتنا، هي ودول أخرى كثيرة، معاملةً سيّئةً للغاية"، لافتًا إلى "أنّنا كنّا أغبياء وعاجزين، ولكنّنا لم نعد كذلك".

وأشار في تصريح، إلى "أنّنا نعيد الوظائف والأعمال التّجاريّة كما لم يحدث من قبل. حتّى الآن، هناك أكثر من خمسة تريليونات دولار من الاستثمارات، والنّمو سريع!"، مشدّدًا على أنّ "هذه ثورة اقتصاديّة، وسننتصر. اصمدوا، لن يكون الأمر سهلًا، لكنّ النّتيجة النّهائيّة ستكون تاريخيّة. سنجعل أميركا عظيمة مرّة أخرى".

وكان قد وقّع ترامب الأربعاء الماضي، أمرًا تنفيذيًّا يفرض رسومًا جمركيّة بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات إلى الولايات المتّحدة، و20% على تلك القادمة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار موجة من ردود الأفعال المندّدة في مختلف أنحاء العالم.