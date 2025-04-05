"الجديد": أورتاغوس وضعت لبنان أمام فرصة أخيرة قبل التصعيد وعليه اغتنامها لتنفيذ بنود اتفاق وقف النار

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "نائبة المبعوث الأميركي إلى الشّرق الأوسط مورغان أورتاغوس وضعت لبنان أمام فرصة أخيرة قبل التّصعيد، وعليه اغتنامها ليحقّق الخطّة الأمنيّة لتنفيذ كل بنود اتفاق وقف النّار، المرتبطة بجنوب وشمال نهر الليطاني من جهة، والإصلاحات الاقتصاديّة من جهة أخرى".

وأشارت إلى أنّه "تمّ نقل رسائل أميركيّة إلى لبنان، مفادها ألّا يراهن على الوقت أي على المفاوضات الأميركيّة- الإيرانيّة، لأنه يمكن أن يكون قد فات الأوان لتحقيق التّقدم المطلوب"، موضحةً أنّ "في الرّسائل الأميركيّة للبنان، أنّ المجتمع الدولي ينتظر منه في الأسابيع المقبلة البدء بإنجاز الاستحقاقات المطلوبة أمنيًّا واقتصاديًّا على حدّ سواء".

وكشفت المعلومات أنّ "عشاءً في عوكر في هذه الأثناء، يجمع أورتاغوس ووزراء الطّاقة والمياه والأشغال العامّة والنّقل والصّناعة والتّنمية الإداريّة والتّكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، للاطلاع منهم على مشاريع الإصلاحات المرتقبة"، لافتةً إلى أنّ "أورتاغوس ستلتقي غدًا وزير الماليّة ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد".