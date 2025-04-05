نتانياهو سيزور البيت الأبيض الإثنين المقبل

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارة إلى البيت الأبيض الإثنين، وفق ما أعلن مسؤول أميركي رفيع.
ومن المتوقع أن يحاول نتانياهو خلال هذه الزيارة إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتخلي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الواردات الإسرائيلية، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.
الخميس، غداة الإعلان عن هذه الرسوم، قال ترامب إنه يتوقع زيارة من حليفه الإسرائيلي "في المستقبل القريب، ربما في الأسبوع المقبل".
تخضع معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من باقي العالم اعتبارا من السبت لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، لكن من المتوقع أن تشتد الوطأة اعتبارا من 9 نيسان على قائمة طويلة من البلدان، بينها اسرائيل، التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.
وتأتي هذه الزيارة في حين يبدو أن التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد في قطاع غزة بعيد المنال، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته هناك، كما تتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وهدد الرئيس الأميركي الذي دعا طهران إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي، مؤخرا بقصف إيران إذا ما فشل المسار الدبلوماسي.
وتقول إيران إنها مستعدة للنقاش مع الولايات المتحدة، لكنها لا ترغب في "التفاوض مباشرة" تحت الضغط.
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