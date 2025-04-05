الرئيس الإيراني أقال مساعده للشؤون البرلمانية بسبب رحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي

أعفى الرّئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​ (Masoud Pezeshkian)، مساعده للشّؤون البرلمانيّة شهرام دبيري، من مهامه ومنصبه، بعد قيامه برحلة خارج البلاد، في وقت يعاني الإيرانيّون أزمةً اقتصاديّةً وتضخّمًا قياسيًّا.

وأشار في مرسوم خاص، مخاطبًا دبيري، إلى أنّ "بعد التّأكد من الأخبار في هذا الأيّام، اتّضح لنا أنّك كنت في رحلة ترفيهيّة إلى القطب الجنوبي خلال عيد النوروز. وبما أنّنا في حكومة تفتخر باتباع الأئمة الأتقياء، وفي وضع لا تزال فيه الضّغوط الاقتصاديّة كثيرة على النّاس والمحرومون كثر في بلادنا، فإنّ السّفر باهظ الثّمن للمسؤولين الرّسميّين، حتّى ولو كان على حساب النّفقات الشّخصيّة، لا يمكن الدّفاع عنه وتبريره؛ ولا يتوافق مع مستوى المعيشة البسيطة للمسؤولين".

وأضاف: "إنّ صداقتكم الطّويلة وخدماتكم القيّمة في منصب المساعد البرلماني، لا تمنع من الالتزام بالصّدق والعدالة والوعود الّتي قطعناها على أنفسنا للشّعب. وبناءً على هذه الأوصاف، فإنّنا معذورون من الاستمرار في العمل معكم في الحكومة الرابعة عشرة".