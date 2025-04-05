فايننشال تايمز: مستشار الأمن القومي التايواني يصل إلى واشنطن لإجراء محادثات سرية تزامنا مع التصعيد الصيني

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، عن أن "مستشار الأمن القومي التايواني يصل إلى واشنطن لإجراء محادثات سرية تزامنا مع التصعيد الصيني"، لافتة الى أن "المستشار التايواني سيحضر اجتماعا يعرف باسم القناة الخاصة هو الأول منذ عودة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض".

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