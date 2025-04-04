شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل فى كشوف حضور عمومية نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

فتحت نقابة الصحفيين باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية فى دعوتها الثالثة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

كان مجلس نقابة الصحفيين قد وجه، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 4 أبريل 2025م وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانون النقابـة (76 لسنة 1970م).

وأوضح مجلس النقابة، أنه يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثالثة (25%) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 18 أبريل بحضور نفس النسبة (25 %).



