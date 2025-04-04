مصرع 7 أشخاص جراء عواصف وأعاصير في الولايات المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء عواصف وأعاصير عنيفة في وسط الولايات المتحدة الأمريكية وجنوبها، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وتوقعت خدمة الطقس الوطنية استقرار الظاهرة الجوية القوية فوق الجزء الأوسط من البلاد، مما سيزيد من الفيضانات والأعاصير المحتملة في مناطق غمرتها الأمطار الغزيرة بالفعل.

وذكر مركز التنبؤ بالعواصف أنه جرى رصد نحو 34 إعصارًا في المنطقة منذ الأربعاء.

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