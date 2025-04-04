عمدة موسكو: دفاعاتنا الجوية تصدت لطائرات مسيرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية

اعلن عمدة موسكو في تصريح له، بان الدفاعات الجوية الروسية تصدت لطائرات مسيرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية.

وفي السياق، اشارت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي الى فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في 3 مطارات بالعاصمة موسكو وضواحيها.