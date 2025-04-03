عبدالله: أنجزنا اقتراح قانون حضاريًّا اسمه "بطاقة صحية" بالمعايير العالميّة مُنسّقة مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية

اشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله الى ربط مساعدة لبنان بتفاعلات الوضع السياسي والإقليمي أمرٌ جائر بحقّ بلدنا، ويجب أن "نشدّ الهمّة" كلبنانيّين لأنّه ربّما لن تأتي المساعدات.
ولفت عبدالله في حديث لـ "mtv"، الى انه القطاع الصحي لن ينتظر لذلك المطلوب من الحكومة ووزارة المالية أن تميّزه وتُعطيه موازنات لإعادة الإعمار والترميم و"أنا بعرف إنّو في أموال".
واردف"أنجزنا اقتراح قانون حضاريًّا اسمه "بطاقة صحية" بالمعايير العالميّة مُنسّقة مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وسنعمل سوياً وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم شيئاً ايجابياً للشعب اللبناني".
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