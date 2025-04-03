شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشي: الإخوان يائسون ويستخدمون الأكاذيب لتعويض خسائرهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق البشبيشي، القيادي الإخواني السابق، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاني من حالة من التخبط واليأس، بعد أن فقدت أي تأثير داخل المجتمع المصري، وأصبحت تلجأ فقط إلى نشر الأكاذيب والشائعات في محاولة بائسة لاستعادة نفوذها المفقود.

وأوضح البشبيشي، فى تصريحات له، أن التنظيم يعتمد على اللجان الإلكترونية لتضليل الرأي العام، مستخدمًا الأخبار المفبركة والمبالغات، لكنه شدد على أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب إدراك الشعب المصري لحقيقة الجماعة وأهدافها التخريبية.

وأضاف أن الإخوان يحاولون تصوير أي إجراء حكومي على أنه قمعي، رغم أن كل دول العالم تتخذ سياسات اقتصادية وأمنية مشابهة، لكن الجماعة تحاول عزل مصر عن السياق الدولي لترويج مزاعمها.

وأشار إلى أن التنظيم لم يعد له أي وجود فعلي داخل الشارع المصري، وأن كل تحركاته تتم من الخارج عبر منصات مشبوهة تموّلها دول معادية، مؤكدًا أن وعي المواطنين أصبح حائط صد قويًا أمام هذه الأكاذيب.