اشارت قناة "المنار" الى انه بسبب دخولها الى منطقة كفرحمام في العرقوب من دون التنسيق مع الجيش اللبناني وعدم امتثالها لأوامر حاجز الجيش اللبناني عند مدخل البلدة، اوقف الجيش اللبناني عناصر دورية تابعة لقوات اليونيفيل الدولية على طريق بلدة كوكبا، حيث جرت اتصالات مع قيادة اليونيفيل احتجاجا على تصرف القوة الفلندية التي عملت خارج اطار التنسيق والامتثال للتوقف على احد حواجز الجيش.

كانت هذه تفاصيل خبر المنار: الجيش اللبناني اوقف دورية لليونيفيل على طريق كوكبا لعدم امتثالها لأوامر وعملها خارج التنسيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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