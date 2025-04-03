استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، يرافقه النائبان محمد سليمان وعبد العزيز الصمد. وتم التداول في آخر المستجدات، والبحث في مشاريع إنمائية تعنى بها الوزارة في الشمال، ولاسيما تأهيل وصيانة الطرق في محافظة عكار، إضافة إلى اعادة تفعيل مطار القليعات، لما له من أهمية اقتصادية وتنموية للمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر رسامني بحث مع عطية وسليمان والصمد بتأهيل طرق عكار وإعادة تفعيل مطار القليعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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