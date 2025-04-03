"النشرة": تقدم مساعي تشكيل لائحة توافقية في بسكنتا برئاسة أنطوان الهراوي

أفادت مصادر "النشرة" بأن المفاوضات تتقدم باتجاه تشكيل لائحة توافقية، برئاسة أنطوان الهراوي، في الإنتخابات البلدية في بسكنتا، تضم حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" والعائلات.

وبحسب المصادر نفسها، فإن حزب "الكتائب" قرر أن يكون خارج هذه اللائحة، حيث من المرجح أن يكون من ضمن لائحة منافسة برئاسة طانوس غانم، بالرغم من أن الهراوي كان قد عقد، في الأيام الماضية، إجتماعاً مع رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، إلا أن هذا الإجتماع لم يؤد إلى إنضمام "الكتائب" إلى اللائحة التي يرأسها.

وأشارت المصادر إلى أن التوافق بين "القوات" و"الوطني الحر" و"القومي" جاء بعد إجتماع تم بدعوة من الهراوي، الذي هو رجل أعمال معروف، حيث تم التوافق على شخصه، ثم بدأت بعد ذلك المباحثات معه حو كيفية توزيع المقاعد بين الأحزاب والعائلات، حيث من المقرر أن تحسم كافة الأمور خلال أيام قليلة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الجهات لا تزال تسعى إلى إقناع غانم، الذي كان رئيساً سابقاً للبلدية، بالإنضمام إلى اللائحة التوافقية.