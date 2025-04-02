شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للمسجد الأقصى خطوة تصعيدية والان مع تفاصيل الخبر

أدان ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، معتبرًا ذلك خطوة تصعيدية جديدة من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وأشار "الشهابي" إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تؤكد عداءها للسلام، حيث تتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح جنوب قطاع غزة، بعد استدعاء الفرقة 36، وفق مصادر إعلامية عبرية.

وصف الشهابي اقتحام المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بأنه استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس والمقدسات الإسلامية.

طالب رئيس حزب الجيل المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمنع تفجر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس العربية.

حمّل الشهابي الإدارة الأمريكية مسؤولية دعم حكومة نتنياهو في انتهاك اتفاق الهدنة، متهمًا واشنطن بالتغاضي عن الغارات اليومية التي تقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

دعا الشهابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احترام توقيع بلاده على اتفاق الهدنة، وإلزام إسرائيل بوقف جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يهدد استقرار المنطقة بأكملها.