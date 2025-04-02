"الجديد": من المتوقع أن تكون زيارة أورتاغوس عالية السقف بخصوص التزام لبنان باتفاق وقف النار

أفادت مصادر دبلوماسية لقناة "الجديد"، أن "باريس تدعم مقترح الرئيس عون بالحوار حول نزح سلاح حزب الله على أن يتم تحدي جدول زمني لذلك"، لافتةً الى "مبادرة فرنسية مع واشنطن لتخفيف التصعيد الإسرائيلي والذهاب إلى سبل آخرى لنزع سلاح حزب الله".

وذكرت المصادر، أن "ضغط أميركي على لبنان لتنفيذ وقف النار بحصر السلاح بيد أجهزة الدولة والتصعيد الإسرائيلي مستمر حتى تحقيق ذلك"، مضيفةً "من المتوقع أن تكون زيارة مورغان أورتاغوس عالية السقف بخصوص التزام لبنان باتفاق وقف النار والا ستدعم اسرائيل في حق الدفاع عن النفس",

​​​​​​​