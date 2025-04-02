إستقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، النائب نديم الجميل في مكتبه في الوزارة، وتمّ البحث في الأوضاع العامة والتّطورات الرّاهنة على السّاحة المحلية.
وتطرّق اللّقاء إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق الهيئة النّاظمة للاتّصالات، وأهمية دورها في تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية والمنافسة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات التقى نديم الجميل وبحثا في الأوضاع العامة والتّطورات الرّاهنة على السّاحة المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.