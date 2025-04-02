الدفاع الجوي الروسي أسقط 93 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، ان "الدفاع الجوي أسقط 93 مسيرة أوكرانية منها 2 في مقاطعة بيلغورد، و4 في مقاطعة روستوف و87 في مقاطعة كورسك".
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الثلاثاء أنه "سلم مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز قائمة بالأهداف التي هاجمتها أوكرانيا منذ إعلان الاتفاق، وأكد التزام موسكو بالاتفاق رغم انتهاكات كييف".
وأشار إلى أن "روسيا أخطرت الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بانتهاكات نظام كييف".
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