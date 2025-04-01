استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي اليوم، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح، كما استشهد شاب وأصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال في منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم، إلى عشرة شهداء بينهم أطفال ونساء.

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