الرئيس عون دان الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية فجر اليوم: إنذار خطير حول النيات المبيتة ضد لبنان

دان رئيس الجمهورية جوزاف عون الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية فجر اليوم، معتبرا أنها "إنذار خطير حول النيات المبيتة ضد لبنان".

وشدد الرئيس عون على أن "التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا".

ودعا الرئيس عون لمنع أي انتهاك للسيادة من الخارج، أو من مدسوسين في الداخل، يقدمون ذريعة إضافية للعدوان، مشددا على أنه "سنعمل مع الحكومة ورئيسها لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان".