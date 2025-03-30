اشار الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي٬ الى ان "منذ أسابيع تلقينا اقتراحا أميركيا بوقف إطلاق نار غير مشروط وكان رد روسيا بالمسيرات والصواريخ والقنابل"٬ معتبرا ان "العقوبات على روسيا ضرورية ونحن بحاجة إلى مزيد من قوات الدفاع الجوي".
ولفت الى ان "وحشية الضربات الروسية اليومية تظهر مدى عدم اهتمام بوتين بالدبلوماسية".
كانت هذه تفاصيل خبر زيلنسكي: منذ أسابيع تلقينا اقتراحا أميركيا بوقف إطلاق نار غير مشروط وكان رد روسيا بالمسيرات والصواريخ والقنابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.