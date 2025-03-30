زيلنسكي: منذ أسابيع تلقينا اقتراحا أميركيا بوقف إطلاق نار غير مشروط وكان رد روسيا بالمسيرات والصواريخ والقنابل

اشار الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي٬ الى ان "منذ أسابيع تلقينا اقتراحا أميركيا بوقف إطلاق نار غير مشروط وكان رد روسيا بالمسيرات والصواريخ والقنابل"٬ معتبرا ان "العقوبات على روسيا ضرورية ونحن بحاجة إلى مزيد من قوات الدفاع الجوي".

ولفت الى ان "وحشية الضربات الروسية اليومية تظهر مدى عدم اهتمام بوتين بالدبلوماسية".