شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من تسونامي.. زلزال بقوة 7,1 درجة يضرب قبالة جزر تونغا والان نبدء بالتفاصيل

زلازل المحيط الهادئ

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الزلازل حول العالم

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 7,1 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة جزر تونغا في المحيط الهادئ مع صدور تحذيرات من حصول موجات مد عاتية (تسونامي).وأفاد المعهد الجيولوجي الأمريكي أن موجات تسونامي خطيرة ناتجة من هذا الزلزال يمكن أن تحصل ضمن شعاع 300 كلم حول مركز (الزلزال)، على طول سواحل تونغا.وقبل نحو أسبوع ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزر تونغا أيضًا.وحينها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 154 كيلومترًا شرق نيافو وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أنباء آنذاك عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها، إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.