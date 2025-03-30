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تحذيرات من تسونامي.. زلزال بقوة 7,1 درجة يضرب قبالة جزر تونغا

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واس - سيدني  0 تبليغ

تحذيرات من تسونامي.. زلزال بقوة 7,1 درجة يضرب قبالة جزر تونغا

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 7,1 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة جزر تونغا في المحيط الهادئ مع صدور تحذيرات من حصول موجات مد عاتية (تسونامي).
وأفاد المعهد الجيولوجي الأمريكي أن موجات تسونامي خطيرة ناتجة من هذا الزلزال يمكن أن تحصل ضمن شعاع 300 كلم حول مركز (الزلزال)، على طول سواحل تونغا.

زلازل المحيط الهادئ

وقبل نحو أسبوع ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزر تونغا أيضًا.

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زلازل جزر تونغا - مشاع إبداعي

وحينها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 154 كيلومترًا شرق نيافو وعلى عمق 10 كيلومترات.

الزلازل حول العالم

ولم ترد أنباء آنذاك عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها، إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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