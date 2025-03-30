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صور.. الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات

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واس - بكين  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أرسلت الصين قمرًا صناعيًا جديدًا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات إلى المدار المخطط له.
وانطلق من موقع "ونتشان" لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية جنوب البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم.

الأقمار الصناعية الصينية

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأنه قد أطلق القمر الصناعي بواسطة صاروخ من طراز "لونج مارش- 7أيه" في تمام الساعة 12:05 صباحًا (بتوقيت بكين).
الأقمار الصناعية الصينية - وكالات

وذكرت "شينخوا" أنه من المقرر أن يتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساس للتحقق من صحة تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاقات وعالية السرعة.

صاروخ "لونغ مارش-2 دي"

وكان الإطلاق هو المهمة رقم 566 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
الأقمار الصناعية الصينية - وكالات

وفي منتصف الشهر الحالي، أطلقت الصين صاروخًا من طراز "لونغ مارش-2 دي" يحمل على متنه قمرًا اصطناعيًا للاستشعار عن بُعد أرسلته إلى الفضاء اليوم.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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