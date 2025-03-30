شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

الأقمار الصناعية الصينية

صاروخ "لونغ مارش-2 دي"

الدمام - شريف احمد - أرسلت الصين قمرًا صناعيًا جديدًا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات إلى المدار المخطط له.وانطلق من موقع "ونتشان" لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية جنوب البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم.وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأنه قد أطلق القمر الصناعي بواسطة صاروخ من طراز "لونج مارش- 7أيه" في تمام الساعة 12:05 صباحًا (بتوقيت بكين).وذكرت "شينخوا" أنه من المقرر أن يتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساس للتحقق من صحة تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاقات وعالية السرعة.وكان الإطلاق هو المهمة رقم 566 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".وفي منتصف الشهر الحالي، أطلقت الصين صاروخًا من طراز "لونغ مارش-2 دي" يحمل على متنه قمرًا اصطناعيًا للاستشعار عن بُعد أرسلته إلى الفضاء اليوم.