ميلوني دعت إلى نهج "عقلاني" في التعامل مع الرسوم الجمركية بين أميركا والاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى اتباع نهج "عقلاني" في التعامل مع الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكدة أهمية الوحدة عبر الأطلسي.

وقالت ميلوني إنها شعرت بأن "على عاتقها الدفاع عن الوحدة عبر الأطلسي" و"إعادة بنائها إذا لزم الأمر".

وكانت قد قرّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، في خطوة تدخل حيّز التنفيذ في 3 نيسان ومن شأنها أن تنعكس سلبا على قطاع السيّارات الألماني، كما تهدد واشنطن بفرض رسوم إضافية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا والمشروبات الروحية الأوروبية، لا سيما الفرنسية.

وتبيع إيطاليا أكثر من 10% من حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة، نصفها من المعدات الآلية ومكوناتها.