شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر مهنئا الرئيس السيسي بعيد الفطر: مسيرة البناء تتواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بأحر التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بعيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وأكد النائب تيسير مطر أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تأتي هذا العام ومصر تشهد نهضة تنموية شاملة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، الذي قاد البلاد بثبات وحكمة نحو بر الأمان رغم كل التحديات الإقليمية والدولية.

كما أشاد النائب تيسير مطر، بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض الوطن في مختلف المجالات، حيث شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور روض الفرج، والتي غيرت خريطة التنمية العمرانية في البلاد.

كما ثمن "مطر"، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم النائب تيسير مطر بيانه بالتأكيد على أن مصر ستواصل مسيرتها التنموية بثبات تحت قيادة الرئيس السيسي، معرباً عن ثقته في أن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات لشعب مصر العظيم.