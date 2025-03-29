ناصر الدين إلتقى سفير إيطاليا وبحثا المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها في المجال الصحي

إستقبل وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين سفير إيطاليا فابريزيو مارسيللي وتناول البحث المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها في المجال الصحي. وشكر ناصر الدين لايطاليا دعمها المستمر طيلة الظروف الصعبة الراهنة، مؤكدًا الاهتمام بتعزيز التعاون المشترك.

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