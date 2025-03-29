نشرت وزيرة البيئة تمارا الزين على حسابها على "فايسبوك" اليوم صورة للغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "ما قد يكون أبشع من العدوان نفسه هو محاولات تبريره...".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة: ما قد يكون أبشع من العدوان نفسه هو محاولات تبريره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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