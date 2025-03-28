خلاف عائلي تطور إلى إطلاق نار وإحراق مقهى في دير عمار

أفادت "الوكالة الوطنية للاهلام"، عن حدوث خلاف بين (ل. ع.)، وشقيقه (م. ع.) من جهة، وأولاد عمه من جهة أخرى، في بلدة دير عمار ـ المنية، تطور إلى إقدام (ل. ع.) على إحراق مقهى يعود إلى أحد أبناء عمه، وإطلاق النار في الهواء من رشاش حربي قبل أن يلوذ بالفرار.

وإثر الحادث، داهمت قوة من مخابرات الجيش اللبناني منزل مطلق النار، حيث تم توقيف شقيقه، فيما تتواصل عمليات تعقب (ل. ع.) لتوقيفه، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.