لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي: لاتخاذ قرارات مصيرية تُعيد تفعيل المشاريع السياحية العالقة

عقدت لجنة السياحة والتنظيم المدني والنقل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة وديع كنعان، اجتماعاً خُصّص لمناقشة الملفات، والبحث في آليات المعالجة التي تضمن استثماراً فاعلاً ومستداماً للمقدّرات السياحية في لبنان.

واعتبرت اللجنة أن السياحة في لبنان تواجه سلسلة من الاستحقاقات الطارئة التي لم تعد تحتمل التأجيل، أبرزها تحديث البنية القانونية لعقود الاستثمار في كازينو لبنان، وإعادة تفعيل مشروع تلفريك جونية على أسس استثمارية حديثة، ووضع خطة مستدامة لإدارة وتشغيل مغارة جعيتا".

كما دعت إلى "إصلاح التشريعات المرتبطة بالتنظيم المدني والتوسع العقاري، وإعادة تموضع السياحة كقطاع منتج ضمن الاقتصاد الوطني".

وبناء على ما تقدّم، تمحور الاجتماع حول ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية تُعيد تفعيل المشاريع العالقة وتمنح القطاع السياحي دفعاً جديداً على مدى العقود المقبلة.

وشدد كنعان على أن تحسين البنية القانونية هو مفتاح رفع العوائد الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاعين السياحي والعقاري.

كما قدّمت اللجنة دراسة شاملة عن واقع التنظيم المدني، تقترح إصلاحات جوهرية تواكب تطورات السوق وتعزز التكامل بين التخطيط المدني والنمو السياحي.

وأجمع المشاركون على أهمية الاستمرار في هذه الاجتماعات وإطلاق ورش عمل تقنية، باعتبار أن ما سيُقرَّر اليوم سيُحدّد ملامح الإنتاجية السياحية والعقارية في لبنان لثلاثين سنة مقبلة، في ظل سعي متجدد نحو تنمية مستدامة تضع السياحة في صلب الاقتصاد الوطني.